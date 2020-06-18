Интернет-мошенники с начала года похитили у татарстанцев более 7 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

За январь — май 2020 года в Татарстане зафиксировано 1,3 тысячи фактов мошенничества через интернет. У жителей республики в сумме похитили более 7 млн рублей.

По словам врио начальника отдела участковых УМВД России по Казани Рауфа Низамова, подавляющее большинство мошенников перешли в Сеть. За те же пять месяцев в республике всего 500 случаев произошли в офлайне.

«В настоящее время чаще всего люди становятся жертвами мошенников во время процедуры купли-продажи вещей на различных интернет-сайтах. Также часто звонят, представившись сотрудниками банка», — передает его слова «Татар-информ».

По сравнению с прошлым годом случаев дистанционного мошенничества стало больше.

В апреле замминистра внутренних дел по РТ — начальник полиции Алексей Соколов рассказывал, что в период самоизоляции зафиксировано 789 фактов мошенничества. Это оказалось почти вдвое больше, чем за тот же период 2019 года.