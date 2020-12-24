Минниханов: «Каждому из нас не будет сложно сделать приятное ребенку»

Президент РТ Рустам Минниханов посоветовал членам совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга» принять участие в новогодней акции «Елка желаний». «Каждому из нас не будет сложно сделать приятное ребенку. Есть просьба обратить внимание на эту елку, где вывешены (открытки) с пожеланием детей и пожилых людей. Некоторые могут по два-три желания исполнить», — заметил президент, вспомнив, что сам вчера принял участие в подобной акции в Москве.

По его словам, один из мальчиков хочет покататься на спортивной машине. «Прокатим, конечно, — пообещал президент. — Для него это на всю жизнь, сделать что-то такое приятное и нам тоже приятно».

Напомним, вчера в здании парламента РТ Рустам Минниханов снял с елки открытки с желаниями детей. Так, 14-летняя Эльвина Каримова мечтает о зеркальном фотоаппарате.

Луиза Игнатьева