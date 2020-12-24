Власти Казани установили базовый размер платы за наем 1 кв. метра жилья

Исполком Казани утвердил базовый размер платы за наем 1 кв. метра жилья в следующем году. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.

С 1 января 2021 года базовый размер платы за наем 1 кв. метра жилья в Казани составит 75,14 рубля.

Коэффициент соответствия этой платы в следующем году будет равен 0,106.

Фото: realnoevremya.ru

В начале декабря в Казани установили стоимость 1 кв. метра жилья на IV квартал 2020 года для расчета соцвыплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение квартир, — 53 919 рублей.



Татьяна Демина