Власти Казани установили базовый размер платы за наем 1 кв. метра жилья
Исполком Казани утвердил базовый размер платы за наем 1 кв. метра жилья в следующем году. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии Казани.
С 1 января 2021 года базовый размер платы за наем 1 кв. метра жилья в Казани составит 75,14 рубля.
Коэффициент соответствия этой платы в следующем году будет равен 0,106.
В начале декабря в Казани установили стоимость 1 кв. метра жилья на IV квартал 2020 года для расчета соцвыплат, предоставляемых молодым семьям на приобретение квартир, — 53 919 рублей.
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