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Парад Дедов Морозов и сотый ребенок: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 23 декабря

20:00, 23.12.2020
Парад Дедов Морозов и сотый ребенок: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 23 декабря
Фото: instagram.com/engelfattakhov

В Высокогорском районе уже начались новогодние гуляния. В парке Победы прошел парад Дедов Морозов и театрализованное открытие елки, рассказал глава района Рустам Калимуллин.

Глава Дрожжановского района Марат Гафаров похвастался девочкой, которая оказалась сотым ребенком, родившимся в районе в год 100-летия ТАССР.

Дети попали и в поле внимания алькеевского главы Александра Никошина. Он рассказал о раздаче продуктовых наборов многодетным семьям.

Любопытными снимками поделился глава Актанышского района Энгель Фаттахов. Он показал фото с открытия сельского водопровода. Снимки, на которых Дед Мороз и Снегурочка выступают перед будкой из металлического профиля, выглядят странно.

ОбществоВласть Татарстан
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