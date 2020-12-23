В Казани приставы помогли газовикам попасть в квартиру с неисправным оборудованием

В Казани судебные приставы обеспечили работникам газовой службы доступ в одну из квартир с неисправным газовым оборудованием, куда их не пускала хозяйка.

Жильцы не только не устраняли неполадки, но мешали специалистам. Из-за этого газораспределительная организация обратилась в суд. Он обязал хозяйку дома и ее сына обеспечить газовикам доступ в квартиру. Решение поступило на принудительное исполнение приставам районного отделения №2 по Советскому району Казани.

Фото: wikimedia.org

Несмотря на решение суда, семья продолжала не пускать в квартиру специалистов. В один из дней хозяйка вышла на улицу, где ее на протяжении нескольких часов поджидали судебные приставы. Они проникли в помещение и помогли сотрудникам газовой службы обеспечить газом жителей верхних этажей, сообщает пресс-служба УФССП по РТ.



Ранее в Казани в одной из квартир на улице Годовикова, 14 трое детей отравились угарным газом. Прокуратура города начала проверку этой информации.



Татьяна Леухина