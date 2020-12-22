Прокуратура Казани проверит информацию об отравлении троих детей угарным газом

Фото: Илья Репин (архив)

Накануне вечером в Казани в одной из квартир на улице Годовикова, 14 трое детей отравились угарным газом. Прокуратура города начала проверку этой информации.

Пострадали девочки 6, 12 и 16 лет, они госпитализирован в ДРКБ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Прокуратура выяснит все обстоятельства происшествия, проверит соблюдение требований безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Фото: realnoevremya.ru

Будет дана правовая оценка деятельности управляющей компании по обеспечению технического диагностирования, ремонта газового оборудования и содержания вентиляционных каналов.



По данным на 17 ноября, с начала 2020 года в Татарстане угарным газом отравились 49 человек, 19 из них дети.



Татьяна Демина