На поиски источника накрывшей Казань «волны формальдегида» уйдет неделя

Фото: Маргарита Головатенко

Формальдегид накрыл Казань

В начале этой недели станции мониторинга чистоты воздуха татарстанского Гидрометцентра зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации (ПДК) формальдегида в Казани. Вредное вещество обнаружили сразу в четырех районах города.

Станция мониторинга чистоты воздуха, установленная на ул. Мартына Межлаука, показывает, что концентрация формальдегида составляет 0,19 мг/куб. м при ПДК в 0,05 мг/куб. м.

Почти в три раза выше ПДК формальдегида в Азино — 0,138 мг/куб. м.

Схожая ситуация в Ново-Савиновском районе Казани — 0,132 мг/куб. м.

В Авиастроительном районе Казани концентрация формальдегида составляет 0,109 мг/куб. м.

Сегодня Гидрометцентр Татарстана заявил, что за прошедшие три дня зафиксировано аж 17 случаев превышения ПДК по формальдегиду. Максимальное значение зарегистрировали 22 декабря в 7.00 на ПНЗ №3 на Мартына Межлаука, превышение ПДК там зафиксировано в 3,8 раза.

Фото: скриншот с сайта tatarmeteo.ru

«Здесь — проблема»

Гидрометцентр добавляет, что накануне погода в Казани формировалась под влиянием северной части антициклона. Был слабый до умеренного юго-западный ветер, приподнятая температурная инверсия и слабые осадки, что частично способствовало накоплению загрязняющих веществ в нижнем слое атмосферы. Такие же слова раньше фигурировали и в других сообщениях Гидрометцентра. При этом архив сообщений о превышении ПДК заканчивается в сентябре 2019-го, однако СМИ отмечали, что превышения фиксировались и в начале 2020-го года, и этим летом.

Далее Гидрометцентр подробно объясняет, откуда в воздухе вообще берется формальдегид. Его регулярно выделяет автотранспорт, а еще он распространяется в ходе многих промышленных процессов: при изготовлении искусственных смол, пластмасс, выделке кож, от предприятий деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной, химической и нефтехимической промышленности, цветной металлургии, при биологической очистке сточных вод, на мусоросжигательных установках.

Впрочем, эти объяснения пока оставляют больше вопросов, чем ответов, — в частности, неясно, откуда взялось превышение.

Глава татарстанского Гидрометцентра Сергей Захаров также предлагает задаться этими вопросами уже контролирующим органам:

— Мы осуществляем мониторинг. Есть контрольно-надзорные органы, Министерство экологии, Роспотребнадзор. […] Мы констатируем [загрязнение], а их задача — найти, отследить. […] Кто в этом виноват? Кто выбросил? Как с ним поступили, упредили ли? Хорошо бы, чтобы не просто ограничились тем, что сказали о превышении, а обозначили, здесь — проблема.



Минэкологии Татарстана после сообщений Гидрометцентра и СМИ выехало, чтобы взять пробы воздуха и разобраться в ситуации с формальдегидом. Фото: Маргарита Головатенко

«Реальное время» пока не получило ответа от пресс-службы Роспотребнадзора. Минэкологии Татарстана же после сообщений Гидрометцентра и СМИ сегодня выехало, чтобы самим взять пробы воздуха и разобраться в ситуации с формальдегидом. Их сопровождал корреспондент «Реального времени».



Пробы воздуха в числе прочего брали у Казанского педагогического колледжа, где также поступала информация о превышении ПДК. Отбор проб длился 20 минут — для этого воздух прокачивали через прибор, жидкость в котором собирает в себя следы формальдегида в воздухе.

Пробы воздуха брали и у Казанского педагогического колледжа. Фото: Маргарита Головатенко

Сегодня пробы отправят в лабораторию, делать анализ будут завтра. Результаты будут готовы через 7 дней. До получения этих результатов в министерстве ситуацию с формальдегидом не комментируют.

Александр Артемьев, Маргарита Головатенко