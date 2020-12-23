Казанцам предложили сдать ненужные велосипеды на благотворительность
В Казани запустили благотворительную акцию, которая должна обеспечить детей детям из семей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Для этого проект «Велодобро под елкой» собирает ненужные велосипеды.
Любой желающий может сдать свой сломанный или неиспользуемый велосипед в один из пунктов приема, сообщается на сайте мэрии Казани. Они расположены по адресам: ул.Бурхана Шахиди, 26 (центр «Приют») и ул.Бойничная, 5 («Первая школа беговелистов»).
Активисты проекта отремонтируют велосипеды, чтобы передать их детям.
Также в рамках акции принимаются письма Деду Морозу от детей, мечтающих о велосипеде.
Ранее сообщалось, что за девять месяцев 2020 года жители Татарстана пожертвовали на благотворительность через портал госуслуг РТ примерно 8,8 млн рублей.
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