Во Франции в результате нападения погибли три жандарма

Во французском департаменте Пюи-де-Дом в результате нападения погибли трое жандармов, еще один получил ранения. Об этом сообщает RT со ссылкой на СМИ Франции.

Жандармы приехали на место происшествия, чтобы спасти женщину, укрывшуюся на крыше дома. В это время 48-летний мужчина открыл стрельбу, в результате которой один из правоохранителей погиб.

Затем мужчина поджег дом, что привело к смерти еще двух жандармов.

В конце октября во французском Лионе неизвестный открыл стрельбу около греческой церкви. Ранения получил православный священник.



Татьяна Демина