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Происшествия

Во Франции в результате нападения погибли три жандарма

10:03, 23.12.2020
Во Франции в результате нападения погибли три жандарма
Фото: needpix.com

Во французском департаменте Пюи-де-Дом в результате нападения погибли трое жандармов, еще один получил ранения. Об этом сообщает RT со ссылкой на СМИ Франции.

Жандармы приехали на место происшествия, чтобы спасти женщину, укрывшуюся на крыше дома. В это время 48-летний мужчина открыл стрельбу, в результате которой один из правоохранителей погиб.

Затем мужчина поджег дом, что привело к смерти еще двух жандармов.

В конце октября во французском Лионе неизвестный открыл стрельбу около греческой церкви. Ранения получил православный священник.

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
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