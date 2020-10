Во французском Лионе неизвестный открыл стрельбу около греческой церкви

В Лионе неизвестный открыл стрельбу около греческой церкви. В результате происшествия оказался ранен православный священник.

Предполагаемый преступник скрылся с места преступления, сообщает телеканал BFM.

#BREAKING: Priest shot and killed inside Greek Orthodox Church in Lyon, France. Suspect is on the run. pic.twitter.com/2kCoxp2Ka2