Новости происшествий

19:49 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Во французском Лионе неизвестный открыл стрельбу около греческой церкви

19:23, 31.10.2020
Во французском Лионе неизвестный открыл стрельбу около греческой церкви
Фото: pixabay.com

В Лионе неизвестный открыл стрельбу около греческой церкви. В результате происшествия оказался ранен православный священник.

Предполагаемый преступник скрылся с места преступления, сообщает телеканал BFM.

В районе происшествия установили периметр безопасности, прибыли усиленные наряды полиции.

На этой неделе во Франции произошли сразу три теракта. Вооружившись ножом, неизвестный напал на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы. В результате атаки погибли три человека, нападавший задержан. Вскоре после инцидента в Ницце нападения с применением холодного оружия произошли также в Авиньоне и у консульства Франции в саудовском городе Джидде. Серия нападений произошла после убийства учителя в пригороде Парижа за показ карикатур на пророка. Подробнее — в материале «Реального времени».

ПроисшествияОбщество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем