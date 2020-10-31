Во французском Лионе неизвестный открыл стрельбу около греческой церкви

В Лионе неизвестный открыл стрельбу около греческой церкви. В результате происшествия оказался ранен православный священник.

Предполагаемый преступник скрылся с места преступления, сообщает телеканал BFM.

#BREAKING: Priest shot and killed inside Greek Orthodox Church in Lyon, France. Suspect is on the run. pic.twitter.com/2kCoxp2Ka2 — UA News (@UrgentAlertNews) October 31, 2020

В районе происшествия установили периметр безопасности, прибыли усиленные наряды полиции.

На этой неделе во Франции произошли сразу три теракта. Вооружившись ножом, неизвестный напал на прихожан собора Нотр-Дам в центре Ниццы. В результате атаки погибли три человека, нападавший задержан. Вскоре после инцидента в Ницце нападения с применением холодного оружия произошли также в Авиньоне и у консульства Франции в саудовском городе Джидде. Серия нападений произошла после убийства учителя в пригороде Парижа за показ карикатур на пророка. Подробнее — в материале «Реального времени».

