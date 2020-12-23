ВТБ утвердил программу развития банка до 2023 года

Наблюдательный совет банка ВТБ под председательством заместителя председателя Правительства Российской Федерации Д.Ю. Григоренко утвердил Долгосрочную программу развития Банка ВТБ на 2020—2023 годы.

Среди приоритетных целей развития банка закреплены: достижение и сохранение ведущих позиций в финансировании и привлечении инвестиций в инфраструктуру, повышение доступности жилья, развитие рынка «зеленого» финансирования и цифровых технологий. Программа ВТБ соответствует основным национальным целям развития Российской Федерации.



Для повышения доступности жилья и уровня жизни граждан банк активно развивает ипотеку, являясь одним из лидеров с рыночной долей более 22%. ВТБ — стратегический партнер крупнейших застройщиков России. Банк реализует проект жилищной платформы, которая позволяет упростить и создать полностью цифровой клиентский путь от поиска квартиры до закрытия сделки.

ВТБ финансирует создание транспортной инфраструктуры. В частности, банк выступил одним из крупнейших инвесторов в автодорожных концессиях — в портфеле ВТБ более 10 проектов, в том числе платные дороги (7-й и 8-й участки М-11 Москва — Санкт-Петербург, магистраль Западный скоростной диаметр в Санкт-Петербурге и др.). ВТБ участвует в финансировании строительства больниц и госпиталей. При участии банка построены медицинские учреждения в Самаре, Тюмени, Уфе, Новосибирске и Москве.



ВТБ запустил целый ряд инициатив, направленных на развитие «зеленого» финансирования. Так, например, выступил организатором размещений «зеленых» облигаций для РЖД. Группа ВТБ развивает энергосервисный факторинг, участвует в кредитовании экологических проектов, включая возобновляемую энергетику.

ВТБ — один из самых активных участников всех государственных программ по поддержке и кредитованию малого и среднего бизнеса.

Особое внимание банк уделяет своей цифровой трансформации. Пандемия привела к тому, что все больше клиентов, как физических, так и юридических лиц, стали использовать финансовые онлайн-сервисы. Банк провел масштабную модернизацию существующих и создал новые IT-платформы, запустил серию новых продуктов и сервисов, предоставил своим пользователям еще больше возможностей в цифровой сфере. В прошлом году банк в 4 раза сократил время вывода на рынок новых технологических продуктов, поставляя изменения в IT-продукты и сервисы каждые 2 недели. Кроме того, ВТБ существенно увеличил надежность и скорость операций. Так, банку в прошлом году удалось сократить на 60% количество инцидентов и на 70% увеличить скорость их устранения.

Реализация стратегии в сфере цифровых технологий не только делает обслуживание клиентов более быстрым и безопасным, но и снижает издержки банка. Только применение искусственного интеллекта в 2020 году уже позволило банку показать экономию в размере 1,2 млрд рублей (137 моделей используются в бизнес-процессах всех глобальных бизнес-линий).

Президент — председатель правления банка ВТБ Андрей Костин: «Наша главная цель — забота о клиенте, решение его насущных задач и предоставление максимально удобных и полезных сервисов и услуг. Эти же задачи закреплены и в национальных целях. Задачи, стоящие перед ВТБ и Россией, полностью совпадают, и мы рады, что, развивая ВТБ, мы способствуем росту благосостояния каждого жителя нашей страны».

Банк ВТБ (ПАО)

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