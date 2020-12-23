В Челнах хотят построить завод по сортировке стекла

В Челнах планируют строительство завода по сортировке стеклобоя. Ориентировочная стоимость проекта составляет 150—200 млн рублей. Об этом сообщил депутат Госсовета Татарстана, финансовый директор ООО «ПромИндустрия» Николай Атласов.



По его словам, стеклобой будет перемещаться на производственную площадку, где стекло будут отделять от металла, камня, керамики и прочего. В планах — дальнейшая отгрузка на заводы, изготавливающие тару для напитков.

«Пока это только в планах. В связи с повышением курса валют и нестабильной ситуацией с реализацией данного продукта проект находится в подвешенном состоянии, но варианты для того, чтобы его реализовать, мы в любом случае прорабатываем», — приводят Chelny-biz.ru слова депутата.

Фото: pixabay.com

Реализация проекта возможна и в рамках ТОСЭР — для сортировочного завода есть земельный участок.

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Маргарита Головатенко