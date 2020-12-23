Синоптики пообещали татарстанцам снег, гололед и до -10°С

В среду, 23 декабря, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами пройдет снег, местами возможен гололед.

Ветер юго-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Температура днем будет колебаться в пределах 5—10 градусов ниже ноля. В Казани метеорологи прогнозируют от -6°С до -9°С. В Набережных Челнах температура составит от -7°С до -10°С.