Жители Татарстана направили на благотворительность почти 9 млн рублей

За девять месяцев текущего года жители Татарстана на портале госуслуг РТ пожертвовали на благотворительность примерно 8,8 млн рублей. Для сравнения, за весь 2019 год татарстанцы направили на благотворительность 3,7 млн рублей.

Сейчас через портал госуслуг РТ можно пожертвовать средства в 22 фонда, сообщает пресс-служба Минцифры РТ. В частности, в благотворительные фонды «Детские домики», «Зарождение», «Радость детства», соцпроект «Твори добро» и на акцию «Помоги ребенку».



Фото: realnoevremya.ru

В мае татарстанцы пожертвовали через портал госуслуг РТ почти 3 млн рублей. За первые полгода объем направленных на благотворительность средств в Татарстане достиг 6,2 млн рублей.

