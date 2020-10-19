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Жители Татарстана направили на благотворительность почти 9 млн рублей

14:46, 19.10.2020
Жители Татарстана направили на благотворительность почти 9 млн рублей
Фото: pexels.com

За девять месяцев текущего года жители Татарстана на портале госуслуг РТ пожертвовали на благотворительность примерно 8,8 млн рублей. Для сравнения, за весь 2019 год татарстанцы направили на благотворительность 3,7 млн рублей.

Сейчас через портал госуслуг РТ можно пожертвовать средства в 22 фонда, сообщает пресс-служба Минцифры РТ. В частности, в благотворительные фонды «Детские домики», «Зарождение», «Радость детства», соцпроект «Твори добро» и на акцию «Помоги ребенку».

Фото: realnoevremya.ru

    В мае татарстанцы пожертвовали через портал госуслуг РТ почти 3 млн рублей. За первые полгода объем направленных на благотворительность средств в Татарстане достиг 6,2 млн рублей.

    Общество Татарстан
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