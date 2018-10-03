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Путин отправил в отставку губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко

18:37, 03.10.2018
Путин отправил в отставку губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и предложил ему возглавить Объединенную судостроительную корпорацию.

Стать временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Путин предложил полномочному представителю в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову, передает ТАСС со ссылкой на Пескова.

Ранее телеведущая, член «Партии перемен» Ксения Собчак заявила, что стала «прямой причиной» предполагаемой отставки губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.

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