Путин отправил в отставку губернатора Санкт-Петербурга Полтавченко
Президент России Владимир Путин отправил в отставку губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и предложил ему возглавить Объединенную судостроительную корпорацию.
Стать временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга Путин предложил полномочному представителю в Северо-Западном федеральном округе Александру Беглову, передает ТАСС со ссылкой на Пескова.
Ранее телеведущая, член «Партии перемен» Ксения Собчак заявила, что стала «прямой причиной» предполагаемой отставки губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко.ОбществоВласть
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