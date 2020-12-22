Татарстан вошел в список субъектов с высоким развитием сельских территорий

Фото: минсельхоз РТ

Татарстан вошел в список 14-ти высокоразвитых регионов, в которых «прогрессирующая» ситуация с агропромышленными комплексами и развитием сельскохозяйственных территорий.

По словам академика РАН Ивана Ушачева, к субъектам с высоким развитием сельских территорий, могут считаться только 14 регионов РФ, в числе которых Курская, Калужская, Орловская, Воронежская, Тамбовская, Ленинградская области, Татарстан, Башкортостан и др. регионы, передает ТАСС.

Минсельхоз РТ

Ученый отметил, что в России несмотря на высокие темпы развития агропромышленного производства продолжает увеличивается разрыв между с социальным развитием сельских территорий и селом. Так за чертой бедности проживает 20% работающих в сельском хозяйстве.

Ранее сообщалось, что в Елабужском районе РТ учителей сельских школ обеспечат машинами.



Ольга Плешкова