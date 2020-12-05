В Елабужском районе РТ учителей сельских школ обеспечат машинами
Власти Елабужского района РТ одобрили проект «Мобильный учитель». Он предусматривает предоставление учителям сельских школ машин.
Как сообщает пресс-служба Елабужского района, автомобилями по программе «Мобильный учитель» будут обеспечивать дефицитных предметников. Благодаря проекту учителя смогут добираться до школ других деревень и сел, чтобы вести там занятия.
Также власти муниципалитета одобрили идею выделения учителям школ земельных участков.
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