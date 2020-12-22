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В Казани на видео сняли последствия столкновения двух такси

18:53, 22.12.2020

В Казани очевидцы сняли на видео последствия ДТП. На дороге два автомобиля такси врезались в металлическое ограждение.

Судя по записи, на место приехал третий таксист. Его машина стоит на тротуаре.

У обеих машин заметны повреждения передней части.

Напомним, в Казани водитель такси попал в смертельное ДТП и сбежал с места происшествия. Его задержали полицейские.

ПроисшествияАвто Татарстан
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