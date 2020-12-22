В Казани на видео сняли последствия столкновения двух такси
В Казани очевидцы сняли на видео последствия ДТП. На дороге два автомобиля такси врезались в металлическое ограждение.
Судя по записи, на место приехал третий таксист. Его машина стоит на тротуаре.
У обеих машин заметны повреждения передней части.
Напомним, в Казани водитель такси попал в смертельное ДТП и сбежал с места происшествия. Его задержали полицейские.ПроисшествияАвто Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым