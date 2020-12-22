Путин подписал закон, позволяющий экс-президенту быть пожизненным сенатором

Президент России Владимир Путин подписал закон о порядке формирования Совета Федерации, согласно которому президент по истечении полномочий получает право стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Право на пожизненное сенаторство получают как бывшие президенты, у которых закончился срок полномочий, так и те, кто досрочно покинул пост, подав в отставку. При этом бывший глава государства может отказаться от пожизненного сенаторства.

Автором законопроекта выступил президент России Владимир Путин.

Госдума 8 декабря приняла во втором чтении законопроект о возможности экс-президента России после истечения срока стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту. Законопроект был внесен в рамках реализации поправок к Конституции.

