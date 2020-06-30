За карантинную весну на AliExpress стало в 2,3 раза больше продавцов из Казани

Фото: предоставлено «AliExpress Россия»

Татарстанцы проведут отпуска на дачах и российских курортах

Онлайн-площадка «AliExpress Россия» провела совместно с агентством ResearchMe исследование потребительского поведения жителей российских регионов в период самоизоляции. Результаты огласили сегодня на онлайн-брифинге.

— Мы с коллегами пришли к идее, что доступ Mail.ru Group (совладелец «AliExpress Россия», — прим. ред.) к 10 млн пользователей можно использовать для маркетинговых исследований. На телефонные опросы народ реагирует раздраженно, поквартирные опросы умерли как жанр, а онлайн-исследования пошли в гору, — выступил управляющий директор компании ResearchMe Александр Бугаков. — AliExpress видит статистику покупок, но главное все же то, что происходит с настроениями людей. И в первую очередь мы решили выяснить, как изменилось их поведение, поменялись ли планы на лето из-за пандемии.

По словам Бугакова, основной вывод, который удалось сделать аналитикам, заключается в том, что наши сограждане — большие оптимисты. Несмотря на самоизоляцию и торможение экономики, большинство не планирует отменять свои отпускные планы.

По результатам исследования можно предположить, что 31% жителей Татарстана планирует отпуск в ближайшем полугодии. Правда, в основном на дачах, в лучшем случае — на отечественных курортах. Отдохнуть на собственных сотках или на российских пляжах собираются 63% респондентов из РТ, а вот за границу собирается лишь 1% опрошенных.

Продавцов из Казани на AliExpress стало больше на 136%

Директор по взаимодействию с госорганами «AliExpress Россия» Сергей Лебедев рассказал, что одним из главных онлайн-бенефициаров пандемии стал локальный бизнес. Это подтверждается результатами проведенного исследования.

С марта по май количество продавцов из Казани на онлайн-площадке «AliExpress Россия» выросло на 136%. На маркетплейсе присутствуют 130 продавцов из столицы Татарстана, которые работают в следующих категориях: автозапчасти, товары для дома и сада, инструменты и мебель.

— В июне онлайн-продажи на площадке «AliExpress Россия» в Казани выросли на 73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, — сообщил Лебедев. — При этом отмечу, что в июне на нашей площадке проходила большая распродажа, оборот которой составил более 7 млрд рублей.

По сравнению с прошлым годом казанцы стали покупать больше телевизоров, одежды и инструментов для дома. Бестселлерами стали смартфоны Xiaomi, женские кроп-топы, мужские браслеты, смартфоны HONOR 10i, гель-лаки, наборы надувных шаров, USB-накопители, массажеры для тела, женские браслеты и магнитные детские конструкторы. Самой необычной покупкой в Казани стал аппарат для сварки ювелирных изделий за 3000$ — видимо, кто-то решил вложиться в свое дело.

Тренд на разумное потребление

По словам Сергея Лебедева, во время пандемии заметно усилился тренд на разумное потребление. Эта тенденция коснулась и Татарстана: по данным исследования, тратить меньше — покупать только то, что необходимо, стали 11% жителей республики.

В списке ближайших запланированных трат чаще всего фигурируют сезонная одежда, товары для дома и красоты. К примеру, обновить гардероб к лету планирует 41% жителей РТ. Другие существенные статьи расходов у респондентов из регионов — товары для дома, красоты и здоровья: на себя и домашний уют тратятся 39% татарстанцев.

— Люди заказывают только то, что действительно необходимо, — комментирует данные директор по взаимодействию с госорганами «AliExpress Россия». — Мы отмечаем в последнее время увеличение веса посылок, что подтверждает результаты нашего исследования. Стало меньше «мелочи» — аксессуаров и подобных товаров.

По сравнению с прошлым годом казанцы стали покупать больше телевизоров, одежды и инструментов для дома. Фото Depositphotos (hi-tech.mail.ru)

Офлайн не вымрет

В исследовании говорится, что многие пользователи продолжат онлайн-шопинг и после того, как откроются «живые» магазины. 21% опрошенных татарстанцев считает, что это удобно. Привлекательны и заманчивые ценовые предложения, распространенные в онлайне: 28% жителей Татарстана констатируют, что маркетплейсы щедрее на скидки и акции.

Но не все так трагично для офлайн-торговцев: отвечая на вопрос «Реального времени» о том, каковы перспективы «живой» торговли на фоне происходящего, Сергей Лебедев заверил: она «точно не вымрет»:

— Есть категории товаров, которые не принято покупать онлайн. Это товары, которые в первую очередь связаны с эмоциями и впечатлениями. Люди ходят в магазины и ТЦ в том числе за социализацией, плюс покупки — это что-то эмоциональное, это впечатления. Вместе с тем после снятия ограничений мы видим по рынку, что в Москве и других городах онлайн-продажи просели в моменте, потому что люди пошли в магазины. Им не хватало этого. Очевидно, что тренд на рост онлайна будет сохраняться, но и офлайн никогда не вымрет. Это страшилки, которыми пользуются офлайн-ретейлеры, чтобы «загнобить» онлайн. Места хватит всем.

В исследовании говорится, что многие пользователи продолжат онлайн-шопинг и после того, как откроются «живые» магазины

А еще, по его мнению, у России очень высокий потенциал в части онлайн-торговли.

— Сейчас доля проникновения онлайн-продаж в общий объем ретейла составляет в России менее 6%. В Китае — 20—23%, в США — 15%, в Европе — 10—15%. Россия в начале пути, у нас хорошая база, проникновение интернета. У нас большой потенциал. Мы прогнозируем, что в течение 3—4 лет показатель дорастет до 10%, — резюмировал Лебедев.

Лина Саримова