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СМИ рассказали о дальнейшей судьбе шоу «Дом-2»

16:44, 22.12.2020
СМИ рассказали о дальнейшей судьбе шоу «Дом-2»
Фото: скриншот / youtube.com

Шоу «Дом-2», о закрытии которого объявил на этой неделе телеканал ТНТ, может перейти одному из онлайн-кинотеатров или «СТС Медиа». Сейчас ведутся переговоры, рассказал «РИА Новости» источник, знакомый с ситуацией.

Как уточняет издание «СтарХит», последний выпуск «Дома-2» на ТНТ выйдет 30 декабря, а уже 15 февраля проект стартует на другом канале. Смены телеформата не ожидается.

18 декабря телеканал ТНТ объявил о завершении показа реалити-шоу «Дом-2». Слот проекта заменит линейка из пяти программ в жанре стендап.

Татьяна Леухина
ОбществоТехнологииМедиа
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