За блокирование дорог в России могут ввести уголовную ответственность

Госдума приняла в первом чтении законопроект об уголовной ответственности за умышленное блокирование дорог и создание помех движению автомобилей в случае создания угрозы безопасности граждан или повреждения имущества.

Согласно предложенным поправкам в статью 267 УК РФ, предлагается наказывать за умышленное блокирование объектов транспортной инфраструктуры и воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения улично-дорожной сети, если действия создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, а также угрозу уничтожения или повреждения имущества физических или юридических лиц, передает ТАСС.



Фото: ГУ МЧС РФ по РТ (архив)

Если действия привели к причинению легкого вреда здоровью, штраф составит от 200 тыс. до 500 тыс. рублей. За это можно получить обязательные работы на срок до 300 часов, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на такой же срок. В случае причинения вреда средней тяжести максимальный штраф возрастает до 600 тыс., а срок лишения свободы — до трех лет. При тяжких последствиях здоровью штраф может составить от 400 до 700 тысяч, а виновный получит реальный срок до четырех лет.

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Ольга Плешкова