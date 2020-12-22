До Нового года в России должны демонтировать все шлагбаумы, мешающие проезду пожарных

До 1 января 2021 года в России должны быть демонтированы все шлагбаумы, препятствующие проезду пожарной техники. Об этом сообщил директор Департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Ринат Еникеев.

Если во дворе нет того, кто может круглосуточно встретить пожарное подразделение и сопроводить к месту происшествия, конструкции будут признаны противоправными и подлежащими сносу. И наоборот, если во дворе есть ответственное лицо, шлагбаум не будет противоправным.

По словам представителя ведомства, противоправным действием и бездействием будет считаться то, что мешает работе пожарных, передает ТАСС.

Ранее прокуратура потребовала убрать шлагбаумы в нескольких дворах Казани.



Ольга Плешкова