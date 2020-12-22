В Челнах будут судить бывшего следователя за взятку бензином

В Набережных Челнах судят экс-следователя, обвиняемого во взяточничестве. Силовики считают, что он брал взятки бензином.

По версии следствия, бывший следователь предложил обвиняемому вынести постановление о назначении повторной экспертизы по уголовному делу, находящемуся у него в производстве. Для этого обвиняемый передал ему топливную карту с деньгами, за счет которой он покупал бензин. Следователи считают, что с 29 августа по 10 октября 2019 года он купил топливо на 16 829 рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Также, по версии обвинения, экс-следователь получил взятку в размере 50 тысяч рублей.

Судебное заседание по уголовному делу еще не назначено, сообщается на сайте городского суда.



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Ольга Плешкова