Следком закрыл уголовное дело экс-главы управления образования Казани

Фото: "Реальное время"

В Казани прекращено уголовное преследование бывшего начальника управления образования Казани Ильнара Хидиятова. Еще в ноябре Следком переквалифицировал его обвинение со взяток на преступную халатность и прекратил за сроком давности, сообщают источники «Реального времени».



Напомним, уголовное преследование Хидиятова началось больше года назад. На старте процесса ему инкриминировали одну взятку, в августе 2020-го предъявили обвинение уже в получении пяти на общую сумму 3,5 млн рублей. Силовики полагали, что такие откаты городской чиновник получал за содействие бизнесменам в массовом заключении поставки металлодетекторов и холодильников для детсадов и школ Казани, включая художественные и музыкальные.

Сам ВИП-педагог вину не признавал.

По данным источников «Реального времени», вместе с эпизодами получения взяток из дела исчезли и обвинения двух предпринимателей в даче взяток. Теперь им инкриминируют лишь мошенничество с ущербом для бюджета в 27 млн рублей.

Подробности — в материале «Реального времени».