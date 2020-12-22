В Челнах объявили выговор врачу за осмотр ребенка немытыми руками

Фото: кадр видео из соцсети

В Челнах объявили выговор врачу за несоблюдение требований санитарно-эпидемиологического режима. Мать одного из пациентов пожаловалась в соцсетях на то, что доктор осматривал ребенка, не помыв руки с улицы и в верхней одежде.

Ребенок попал в медучреждение с травмой губы. По словам матери, доктор принимал ребенка с нарушением санитарных норм.

«Пришел мужчина в верхней одежде без маски, без перчаток, спросил, кто к челюстно-лицевому, мы подошли, зашли в кабинет, он не снимая верхней одежды не помыв руки, не надев маску, перчатки, начал осмотр ребенка, начал дергать ребенка за руку, полез в рот грязными руками в рваную рану( и это в период пандемии!!)», — возмутилась мать ребенка, добавив, что на просьбу надеть халат и помыть руки врач только нахамил и сказал родительнице покинуть кабинет.

В управлении здравоохранения по Набережным Челнам «Реальному времени» сообщили, что после обращения родительницы провели проверку.

«С медицинским персоналом проведена беседа о беспрекословном соблюдении всех требований санитарно-эпидемиологического режима. Врач привлечен к дисциплинарной ответственности, объявлен выговор», — прокомментировали «Реальному времени».



Ранее в одном из ресторанов Набережных Челнов выявили нарушения «антиковидных» предписаний.



Ольга Плешкова