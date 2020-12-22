В Татарстане в новогоднюю ночь задействуют около 2 тысяч полицейских
В Татарстане в дни открытия елочных городков и в новогоднюю ночь задействуют порядка 2 тыс. сотрудников правоохранительных органов. Об этом на брифинге в кабмине республики сообщил глава Управления организации охраны общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти республики и органами местного самоуправления МВД по Татарстану Рустам Ибрагимов.
В остальные дни только в елочных городках будут нести службу около 300 полицейских. Также для обеспечения правопорядка дополнительно привлекаются сотрудники и военнослужащие Росгвардии, работники частных охранных организаций, муниципальные служащие, добровольные народные дружинники.
В Татарстане ожидается более 300 мероприятий в период новогодних каникул.
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