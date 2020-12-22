Путин призвал не «хулиганить» на рынке топлива

Президент России Владимир Путин на встрече с вице-премьером Александром Новаком заявил, что на рынке топлива важно не допустить «хулиганства».

Александр Новак, курирующий сферу энергетики, доложил о мониторинге цен на топливо. Важно, чтобы цены не были выше инфляции.

«Здесь и отрасль не должна страдать, должна чувствовать себя комфортно, но и с потребителями нельзя хулиганить. Там все понятно. Но с нефтяниками мы постоянно в контакте на этот счет, механизм отлажен, так что надеюсь, что он вовремя будет работать, когда это потребуется», — прокомментировал ситуацию глава государства.



Ранее начальник ГБУ «Управление по обеспечению рационального использования и качества топливно-энергетических ресурсов в РТ» Роберт Гилязиев рассказал о задачах, основных направлениях деятельности управления, мониторинге розничных цен на моторное топливо.



Ольга Плешкова