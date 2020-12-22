СМИ выяснили, кто вошел в санкционный список России по делу Навального

Запрет на въезд в Россию в рамках ответных мер на этот раз коснулся сразу десяти представителей Германии, Франции и Швеции. Ответ РФ на санкции ЕС носит «зеркальный» характер, выяснил «Коммерсант».

По данным издания, в список тех, кому запрещен въезд в Россию, вошли представители руководства ведомства федерального канцлера ФРГ и кабинета президента Франции, два заместителя главы Минобороны ФРГ, представители Минобороны Франции и руководство лабораторий, которые привлекались к анализу проб политика Алексея Навального.

Фото: wikimedia.org

Сегодня МИД России объявил о расширении ответного списка членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ. В нем оказались те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС.



Татьяна Леухина