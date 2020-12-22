Аналитики назвали самые привлекательные вакансии на подработку в Казани

Фото: Дмитрий Резнов (архив)

Аналитики сервиса «Авито Работа» назвали самые актуальные вакансии с гибким графиком в Казани в предновогодний сезон.

Как сообщили эксперты «Реальному времени», в топ-5 самых интересных предложений на подработку вошли вакансии:

контролера качества в сфере легкой промышленности с частичной занятостью по будням с 9.00 до 18.00 и зарплатой в 24 тыс. рублей в месяц;



повара-лепщика пельменей со сдельной оплатой до 25 тыс. рублей в зависимости от выполненного объема работы;



тату-мастера с работой до четырех часов в день и зарплатой в 50 тыс. рублей в месяц;

и зарплатой в 50 тыс. рублей в месяц; тайного покупателя в крупную сеть розничных магазинов, где в день можно выполнить до трех заданий и заработать за каждое от 300 до 1 тыс. рублей;



помощника кондитера-шоколатье, где график можно определить самому. Выплаты обещают еженедельные, в месяц можно заработать 30 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Ранее аналитики «Авито Работы» сообщали, что количество вакансий со свободным графиком в Казани увеличилось на 90% по сравнению с 2019 годом. Вакансий с неполной занятостью к концу 2020 года стало больше на 43%.



Татьяна Демина