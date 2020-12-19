В Казани число вакансий на подработку за год возросло почти наполовину

Фото: Ирина Плотникова

Число вакансий с неполной занятостью увеличилось на 43% по сравнению с концом 2019 года, говорится в исследовании сервиса «Авито Работа». При этом откликаться на них стали на 53% чаще. Медианная зарплата для данных позиций в Казани составляет 20 000 рублей.

Чаще всего компании предлагают на неполный день работу, не требующую опыта или подходящую для студентов (26% вакансий). Такие объявления предназначены для соискателей, претендующих, например, на позицию промоутера, упаковщика товаров, сборщика заказов на складе. Больше всего (9%) вакансий приходится на сферу ЖКХ, далее следуют категории «Домашний персонал» и «Продажи»

При этом топ самых высокооплачиваемых областей для подработки на неполный день выглядит иначе — это группы «Автомобильный бизнес» (45 000 рублей в месяц), «Транспорт, логистика» и «Госслужба, НКО» (по 35 000 рублей). Интересно, что в области госслужбы сотрудников на неполный день ищут в первую очередь различные силовые структуры.