В Татарстане создали рабочую группу по вопросам защиты авторских прав

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане при Госсовете республики создана рабочая группа по вопросам защиты авторских прав. В регионе активно работают над созданием таких механизмов, рассказала министр культуры РТ Ирада Аюпова в ходе прямого эфира.

— Я считаю, что защита авторских прав — это ключевая тема. До тех пор, пока защита авторских прав не будет эффективной, мы так и будем заниматься социальной поддержкой творцов.

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По мнению Аюповой, защита авторских прав спасет творца от ожидания постоянных подачек от государства.



Ранее министр культуры РТ Ирада Аюпова рассказала журналистам, какие события в 2020 году можно назвать «Удачей года» и «Провалом года». Подробности — в материале «Реального времени».



Татьяна Леухина