Исследование: в Казани вырос спрос на жилье повышенной комфортности

В Казани спрос на квартиры бизнес- и премиум-класса в новостройках вырос на 28% по отношению к 2019 году, на вторичном рынке — на 62%. Для сравнения, по России этот показатель увеличился на 31% и 42% соответственно.

По словам аналитиков сервиса «Авито. Недвижимость», рост спроса на жилье повышенной комфортности объясняется высоким уровнем инвестиционной привлекательности этих сегментов. Среди причин также отмечаются повышенный отложенный спрос, ажиотаж из-за льготной ипотеки, ограниченное предложение на рынке недвижимости и неустойчивость рубля.

Источник: «Авито. Недвижимость»

Выросли в 2020 году и цены на квартиры бизнес- и премиум-класса. Так, в Казани средняя стоимость таких квартир в новостройках составляет 5,5 млн рублей, на вторичном рынке — 5,3 млн рублей.

Напомним, что в ноябре в Татарстане установили новый рекорд по количеству сделок на рынке недвижимости: зарегистрировали 16,5 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи — самое большое число сделок за месяц за последние два года.





Татьяна Демина