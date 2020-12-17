В Татарстане установили новый рекорд по количеству сделок на рынке недвижимости

В ноябре 2020 года в Татарстане зарегистрировали 16,5 тыс. переходов прав на основании договоров купли-продажи — это самое большое число сделок за месяц за последние два года. Об этом сообщает управление Росреестра по Татарстану.



В прошлом году показатель перешагнул порог в 11 тыс. только один раз, в этом же году фиксируется по 15—16 тыс. сделок ежемесячно. Особенно активны покупатели Казани: в ноябре этого года в республиканской столице зарегистрировали более 7 тыс. сделок, в том же месяце прошлого года — несколько менее 3,5 тыс. сделок. Рост составил более 100%.

Спросом пользуются все виды объектов недвижимости: по сравнению с прошлым годом нежилые помещения покупались чаще на 35%, земельные участки — на 31%, жилые помещения — на 22%.

В целом за январь — ноябрь текущего года Росреестр РТ зарегистрировал более 130 тыс. сделок — это больше по сравнению с 2019 годом на 27% по республике и на 50% в Казани.

Фото: realnoevremya.ru

На рынке долевого строительства тоже наблюдается большая активность — зарегистрированных договоров в 2020 году на рынке в два раза больше по сравнению с прошлым годом, несмотря на снижение количества договоров с 2 до 3 тысяч. Всего по сравнению с прошлым годом положительная динамика по количеству регистраций ДДУ держится на уровне 14%.

Всего в Росреестр РТ подали на регистрацию прав и кадастровый учет около 970 тысяч пакетов документов, что почти на 100 тысяч больше, чем годом ранее. Эксперты связывают активность на рынке недвижимости в частности с действием госпрограмм по льготному кредитованию.

Маргарита Головатенко