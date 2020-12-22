Новости происшествий

14:30 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

Министр спорта РТ прокомментировал заведение уголовного дела на своего заместителя

12:57, 22.12.2020 2
Министр спорта РТ прокомментировал заведение уголовного дела на своего заместителя
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что «не компетентен» комментировать возбужденные против его заместителя и еще двух сотрудников ведомства уголовные дела.

«Я не компетентен давать комментарии, давать оценку личную я не имею права», — сообщил Леонов.

Министр призвал дождаться окончания предварительного следствия.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что в Татарстане по требованию прокуратуры в отношении сотрудников Минспорта РТ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации нацпроекта «Демография».

Подробнее читайте в материале «Реального времени».

Татьяна Демина
Происшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 13:24
    За всё отвечает руководитель.
    Это аксиома управления.
    Ответить
  • Анонимно 13:55
    Отказ от дачи комментария это комментарий?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем