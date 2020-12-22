Министр спорта РТ прокомментировал заведение уголовного дела на своего заместителя

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил, что «не компетентен» комментировать возбужденные против его заместителя и еще двух сотрудников ведомства уголовные дела.

«Я не компетентен давать комментарии, давать оценку личную я не имею права», — сообщил Леонов.

Министр призвал дождаться окончания предварительного следствия.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Напомним, что в Татарстане по требованию прокуратуры в отношении сотрудников Минспорта РТ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями при реализации нацпроекта «Демография».

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Татьяна Демина