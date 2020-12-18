В Татарстане возбудили уголовное дело в отношении сотрудников Минспорта РТ

Фото: Илья Репин (архив)

В Татарстане по требованию прокуратуры в отношении сотрудников Минспорта РТ возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе прокурорской проверки было выявлено, что один из заместителей министра спорта РТ и два начальника отдела ведомства при реализации нацпроекта «Демография» сформировали фиктивную начальную цену контракта на закупку ледовых машин для спортобъектов, в том числе детских.

На аукционе на заключение госконтракта были созданы преимущества для аффилированной коммерческой организации, что лишило другие организации возможности участия в аукционе.

Фото: realnoevremya.ru

Закупленное оборудование было принято в эксплуатацию без технической документации и не соответствовало требованиям контракта. По предварительным данным, размер ущерба федеральному бюджету составил более 7 млн рублей.

Прокуратура РТ взяла указанное дело на свой контроль.

В ноябре уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями при реализации нацпроекта «Демография» было возбуждено в Нурлатском районе РТ.



Татьяна Демина