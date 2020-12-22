Более 80% татарстанцев хотят, чтобы 31 декабря объявили выходным днем

83% соискателей из Татарстана поддерживают идею объявления 31 декабря выходным днем. Среди лиц старше 55 лет этот показатель составляет 76%. Такие данные приводит онлайн-платформа по поиску работы и сотрудников hh.ru.

61% опрошенных татарстанцев против сокращения новогодних каникул, 31% — выступает «за» такую меру. Отмечается, что процент одобрения увеличения выходных на Новый год выше среди лиц старшего возраста и работников, трудящихся в сфере безопасности (45%) и среди топ-менеджеров (44%).

Каждый четвертый опрошенный житель Татарстана 31 декабря работает полный день. Еще 13% татарстанцев работают, но планируют уйти пораньше.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

29% вообще не планируют работать в последний день уходящего года, 32% пока не знают. Среди тех, кто не будет работать в преддверии Нового года, трудящиеся в сфере науки и образования, маркетинге, рекламе и PR.

Напомним, что в начале декабря президент Татарстана Рустам Минниханов подписал распоряжение о выходном дне 31 декабря 2020 года. Рабочим днем будет 26 декабря.



Татьяна Демина