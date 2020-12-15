Минпромторг России: фиксированные цены на масло и сахар будут введены только до Урала

Фиксированные цены на масло и сахар вводятся только на территории до Урала включительно. В регионах Сибири, Дальнего Востока и Крайнего Севера будут действовать поправочные коэффициенты. Об этом заявил заместитель главы Минпромторга Виктор Евтухов.

— Фиксированные цены, о которых мы уже неоднократно говорили, вводятся до Урала, включая Урал. Дальше, для регионов Сибири, Дальнего Востока, Крайнего Севера, будут введены поправочные коэффициенты, — приводит RT его слова.

Фото: realnoevremya.ru

Это связано с тем, что в этих регионах «достаточно дорогая логистика».

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав межведомственной рабочей группы по ситуации с ценами на социально значимые товары. В нее вошли 12 человек.



Замглавы Минпромторга РФ Виктор Евтухов вчера сообщил, что в России не будет дефицита социально значимых товаров после стабилизации цен на подсолнечное масло и сахар.



Татьяна Леухина