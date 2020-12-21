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В Казани специалисты войск РХБЗ обработали республиканский сборный пункт

23:12, 21.12.2020
В Казани специалисты войск РХБЗ обработали республиканский сборный пункт
Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Для этого сводный отряд отдельного полка РХБ защиты из Чапаевска преодолел 400 км, сообщает телеканал «Звезда».

Отряд провел обработку помещений для переодевания, комнат для умывания, столовой и мест для проживания. В пресс-службе ЦВО отметили, что для проведения работ использовались комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции.

Отмечается, что за 2020 год в ЦВО обработали 600 объектов общей площадью 12 300 кв. м.

Общество Татарстан
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