В Казани специалисты войск РХБЗ обработали республиканский сборный пункт

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

Для этого сводный отряд отдельного полка РХБ защиты из Чапаевска преодолел 400 км, сообщает телеканал «Звезда».

Отряд провел обработку помещений для переодевания, комнат для умывания, столовой и мест для проживания. В пресс-службе ЦВО отметили, что для проведения работ использовались комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции.

Отмечается, что за 2020 год в ЦВО обработали 600 объектов общей площадью 12 300 кв. м.