В Казани специалисты войск РХБЗ обработали республиканский сборный пункт
Для этого сводный отряд отдельного полка РХБ защиты из Чапаевска преодолел 400 км, сообщает телеканал «Звезда».
Отряд провел обработку помещений для переодевания, комнат для умывания, столовой и мест для проживания. В пресс-службе ЦВО отметили, что для проведения работ использовались комплекты для дегазации, дезактивации и дезинфекции.
Отмечается, что за 2020 год в ЦВО обработали 600 объектов общей площадью 12 300 кв. м.Общество Татарстан
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