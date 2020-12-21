Приглашение на елку и соревнования по боксу: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 19 декабря

Новый год неумолимо приближается. В Татарстане довольно демократичная обстановка в отношении праздничных мероприятий во время пандемии. Глава Бугульминского района Линар Закиров пригласил жителей города на открытие городской елки, которое состоится 25 декабря. Для этого он использовал вот такое, слегка безумное, видео.

Глава Арского района Ильшат Нуриев «пошел против системы» и не стал публиковать посты на новогоднюю тематику. Вместо этого чиновник поделился с подписчиками записями, сделанными на районных соревнованиях по боксу.

Открытие в Актанышском районе газовой заправки стало масштабным событием. Глава района Энгель Фаттахов выложил целую подборку фото и видео с церемонии.

Своим участием в благотворительном проекте «Елка желаний» похвастались сразу двое глав: Равиль Хисамутдинов из Апастовского района и Марат Гафаров из Дрожжановского района.

Сегодня глава Алькеевского района Александр Никошин выложил сразу два поста с очень похожими фотографиями. Он провел совещание по ситуации с коронавирусом и заседание антитеррористической комиссии.