В Минздраве Татарстана опровергли слухи о проблемах с получением второй фазы вакцины

Фото: Минздрав РФ

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева опровергла слухи о том, что есть проблемы с получением в Татарстане второй фазы вакцины от коронавируса.



По словам спикера, данные опасения беспочвенны.

«Вакцина поступает в комплекте, и первая и вторая фаза, так что опасений нет», — ответила Яркаева.



Ранее сообщалось, что в Нижнекамск поступило 80 доз вакцины «Спутник V».



Ольга Плешкова