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В Минздраве Татарстана опровергли слухи о проблемах с получением второй фазы вакцины

10:37, 18.12.2020
В Минздраве Татарстана опровергли слухи о проблемах с получением второй фазы вакцины
Фото: Минздрав РФ

Заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева опровергла слухи о том, что есть проблемы с получением в Татарстане второй фазы вакцины от коронавируса.

По словам спикера, данные опасения беспочвенны.

«Вакцина поступает в комплекте, и первая и вторая фаза, так что опасений нет», — ответила Яркаева.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамск поступило 80 доз вакцины «Спутник V».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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