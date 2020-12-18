В Минздраве Татарстана опровергли слухи о проблемах с получением второй фазы вакцины
Заместитель министра здравоохранения Татарстана Фарида Яркаева опровергла слухи о том, что есть проблемы с получением в Татарстане второй фазы вакцины от коронавируса.
По словам спикера, данные опасения беспочвенны.
«Вакцина поступает в комплекте, и первая и вторая фаза, так что опасений нет», — ответила Яркаева.
Ранее сообщалось, что в Нижнекамск поступило 80 доз вакцины «Спутник V».
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