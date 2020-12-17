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Путин прокомментировал ситуацию с «пациентом в берлинской клинике»

13:25, 17.12.2020
Путин прокомментировал ситуацию с «пациентом в берлинской клинике»
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-конференции прокомментировал ситуацию с отправлением российского оппозиционера Алексея Навального, не упомянув его имени и назвав «пациентом в берлинской клинике».

«Мы прекрасно понимаем, что это такое. Это легализация материалов американских спецслужб. Мы знаем, что они отслеживают локации, — сообщил Путин. — Это значит, что «пациент в берлинской клинике» пользуется поддержкой американских спецслужб».

«Кому он нужен-то», — заявил Путин, добавив, что если бы Навального хотели отравить, это бы сделали.

скриншот трансляции

По словам Путина, ситуация с Навальным, это «трюк политической борьбы», он предназначен для того, чтобы добраться до первых лиц.

«Реальное время» транслирует самые важные моменты большой пресс-конференции Владимира Путина.

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