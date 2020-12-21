«Полиматиз» передал Елабужской районной больнице защитные маски и противочумные костюмы

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

АО «Полиматиз» по просьбе администрации Елабуги в качестве благотворительной помощи передало Елабужской центральной районной многопрофильной больнице (ЕЦРМБ) 20 тысяч защитных масок и 118 комплектов противочумных костюмов для борьбы с коронавирусной инфекцией.

АО «Полиматиз» является дочерним предприятием ПАО «Нижнекамскнефтехим» и входит в группу компаний «ТАИФ». Завод расположен на территории особой экономической зоны «Алабуга» и зарегистрирован в качестве резидента ОЭЗ «Алабуга» в апреле 2007 года для реализации инвестиционного проекта по производству современных нетканых материалов типа «спанбонд».



«Полиматиз» является предприятием полного технологического цикла, основная продукция — полипропиленовый нетканый материал, который применяется во многих отраслях, в том числе и для производства медицинских масок.

Оборудование для их выпуска закупило ПАО «Нижнекамскнефтехим». 10 апреля производственная линия прибыла из Китая, а 11 апреля уже шли настройка производственного процесса и отладка всех механизмов по выпуску качественной и такой востребованной продукции. 13 апреля первой в Татарстане линия заработала на полную мощность, и прямо с конвейера нефтехимики получили первую партию медицинских масок. Сегодня «Полиматиз» выпускает 74 тысячи масок в сутки, это порядка 2,5 миллиона штук в месяц.