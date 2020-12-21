На строительство нового ЖК в Казани выдали кредит на 2,9 млрд рублей

Банк «Открытие» открыл кредитную линию ГК «РЕНТСИТИ К» на общую сумму в 2,9 млрд рублей, сообщила пресс-служба банка. Средства будут направлены на покупку земельного участка и строительство жилого комплекса общей площадью 44 тысячи кв. м жилья. Срок действия кредита — 5 лет.

Новый жилой комплекс получил название «Открытие», он будет расположен в Советском районе Казани рядом с жилым комплексом «Паруса». В пяти домах жилого комплекса класса комфорт будут представлены 976 квартир. Проектом планировки территории предусмотрена развитая социальная инфраструктура: детский сад на 340 мест и школа на 1224 места. Продажи квартир через эскроу-счета в новом жилом комплексе начнутся с мая 2021 года.

Начало строительства ЖК «Открытие» запланировано на второй квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию запланирован на второй квартал 2024 года.

Луиза Игнатьева