В соцсетях обсуждают фотосессию Дроздова и Гудкова для GQ, подготовленную фотографом из Казани

В соцсетях обсуждают фотосессию художника из Казани Булата Арсланова, в которой снялись ученый и телеведущий Николай Дроздов, актер Александр Паль, теннисист Андрей Рублев и телеведущий Александр Гудков. Проект GQ и Gucci рассказывает о НИИ мужского костюма.

«По ночам Николай Николаевич Дроздов, Александр Паль, Андрей Рублев, Кирилл Иванов, Александр Гудков и Муся Тотибадзе тайно работают в НИИ мужского костюма, где вместе с Gucci создают моду будущего», — говорится в описании проекта.