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В соцсетях обсуждают фотосессию Дроздова и Гудкова для GQ, подготовленную фотографом из Казани

14:54, 21.12.2020
В соцсетях обсуждают фотосессию Дроздова и Гудкова для GQ, подготовленную фотографом из Казани
Фото: Фото: instagram.com/bulatarslanov

В соцсетях обсуждают фотосессию художника из Казани Булата Арсланова, в которой снялись ученый и телеведущий Николай Дроздов, актер Александр Паль, теннисист Андрей Рублев и телеведущий Александр Гудков. Проект GQ и Gucci рассказывает о НИИ мужского костюма.

«По ночам Николай Николаевич Дроздов, Александр Паль, Андрей Рублев, Кирилл Иванов, Александр Гудков и Муся Тотибадзе тайно работают в НИИ мужского костюма, где вместе с Gucci создают моду будущего», — говорится в описании проекта.

ОбществоКультура Татарстан
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