АвтоВАЗ начал производство обновленного внедорожника Niva

АвтоВАЗ начал серийное производство обновленного внедорожника LADA Niva Travel. Об этом сообщается на сайте компании.

Внешний вид внедорожника претерпел значительные изменения: новый капот с объемными выштамповками, крупноячеистая решетка радиатора, новые фары, светодиодные задние фонари и другие обновленные параметры.

Фото: lada.ru

Автомобиль оснащен системой постоянного полного привода, шумо- и виброизоляцией и мультимедиа.

О старте продаж обновленного внедорожника Niva производитель сообщит дополнительно.

О том, что «Лада Запад Тольятти», входящее в группу АвтоВАЗ, начало выпускать внедорожники Niva под маркой Ladа, стало известно в июле 2020 года.



Татьяна Демина