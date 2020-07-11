АвтоВАЗ сообщил о выпуске внедорожников Niva под маркой Lada

«Лада Запад Тольятти», входящее в Группу АвтоВАЗ, начало выпускать внедорожники Niva под маркой Ladа.

Теперь решетку радиатора и руль украшает логотип LADA в виде трехмерной ладьи, говорится в сообщении компании.

Niva является разработкой АвтоВАЗа и ее производство запустилось в 2000 году под маркой LADA. Спустя 2 года модель стала выпускаться под маркой Chevrolet на совместном предприятии GM-АвтоВАЗ.

В апреле АвтоВАЗ повысил цены на весь модельный ряд. Стоимость машин увеличилась на 1%.

