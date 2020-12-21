Дерипаска предложил ввести уголовную ответственность за провоцирование санкций

Российский миллиардер Олег Дерипаска предложил ввести уголовную ответственность в отношении людей, которые провоцируют санкции против граждан и компаний из РФ. Свое заявление он опубликовал в Telegram-канале.

«И действия тех граждан, которые прямо или косвенно эти санкции против российских физических или юридических лиц провоцируют, наверное, вполне логично квалифицировать как измену Родине, с соответствующими уголовными последствиями», — написал бизнесмен.

Фото: wikimedia.org

Отметим, что статья «Государственная измена» (275 УК РФ) предусматривает лишение свободы на срок от 12 до 20 лет.

Ранее Дерипаска раскритиковал результат работы Центробанка. Он обратил внимание на то, что по сравнению с 2007 годом российский бизнес смог привлечь лишь $0,6 трлн. Если смотреть с начала антироссийских санкций, то компании вынуждены были вернуть более $91 млрд «под давлением требований внешних кредиторов и российских госбанков».



Татьяна Леухина