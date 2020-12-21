В ноябре в Татарстане снизились цены на услуги образования

В ноябре 2020 года в Татарстане цены на услуги в системе образования снизились на 0,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подобная тенденция была зафиксирована и в октябре текущего года, сообщили в Нацбанке по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.



Больше всего цены «упали» в сфере дошкольного образования. Осенью стоимость услуг детсадов Татарстане была на 5,2% ниже, чем год назад.

В годовом выражении подорожало обучение в государственных и муниципальных вузах РТ — на 1,2%. Отмечается, что их сдерживают рекомендации Минобрнауки РФ.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Популяризация дистанционного обучения в период пандемии коронавируса привела к росту в Татарстане цен на курсы профессионального обучения сразу на 3,5%. В пределах одного процента подорожали курсы иностранных языков.

В Приволжском федеральном округе цены на услуги образования в ноябре 2020 года были на 1,2% выше, чем годом ранее (в октябре 2020 года — на 1,6%).

Напомним, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам большой пресс-конференции президента России Владимира Путина поручил «проработать вопрос возможности изменения платы для студентов вузов, где обучение ведется преимущественно в онлайн-формате».



Татьяна Демина