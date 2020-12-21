Студентам российских вузов могут изменить размер оплаты за период онлайн-обучения

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам большой пресс-конференции президента России Владимира Путина дал поручение «проработать вопрос возможности изменения платы для студентов вузов, где обучение ведется преимущественно в онлайн-формате».

Этим займутся Минобрнауки РФ, Минпросвещения РФ и Минфин РФ, сообщается на сайте правительства России. Решение вопроса должно быть представлено ведомствами до 15 февраля 2021 года.

Напомним, что на пресс-конференции Путин прокомментировал недовольство российских студентов и их родителей отсутствием снижения цен на оплату онлайн-обучения в университетах.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Президент заявил, что разделяет отношение к этому вопросу, но отметил, что хоть онлайн, хоть офлайн преподаватели всего равно исполняют свои профессиональные обязанности, а значит, нет оснований снижения оплаты за обучение онлайн.



Татьяна Демина